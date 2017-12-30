Погибшая ранее состояла в отношениях со своим убийцей
В Саратовской области беглый преступник убил бывшую сожительницу на глазах у ее ребенка, после чего скрылся. Органам правопорядка до сих пор не удалось задержать мужчину.
Как сообщает Life, сбежавший заключенный 1974 года рождения отбывал наказание в Саратовской колонии-поселении по статьям «Убийство» и «Причинение тяжких телесных повреждений». Известно, что убитая им бывшая возлюбленная воспитывала восемь детей.
По данным РЕН ТВ, в области по тревоге подняли все отделы полиции и Росгвардии. Есть информация, что по периметру города Энгельс выставлены вооруженные посты, поскольку в полиции считают, что убийца направился именно туда. Официальных заявлений пока не было.