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30 декабря 2017
04:39  30 декабря 2017 4

Сбежавший из саратовской тюрьмы убийца зарезал мать восьмерых детей. По тревоге поднята вся полиция и Росгвардия

Клипарт, разное. Екатеринбург, нож, нападение, жертва, угроза, преступление
Погибшая ранее состояла в отношениях со своим убийцейФото: Вениамин Фарготов © URA.RU

В Саратовской области беглый преступник убил бывшую сожительницу на глазах у ее ребенка, после чего скрылся. Органам правопорядка до сих пор не удалось задержать мужчину.

Как сообщает Life, сбежавший заключенный 1974 года рождения отбывал наказание в Саратовской колонии-поселении по статьям «Убийство» и «Причинение тяжких телесных повреждений». Известно, что убитая им бывшая возлюбленная воспитывала восемь детей.

По данным РЕН ТВ, в области по тревоге подняли все отделы полиции и Росгвардии. Есть информация, что по периметру города Энгельс выставлены вооруженные посты, поскольку в полиции считают, что убийца направился именно туда. Официальных заявлений пока не было.

Наталья Полетавкина
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