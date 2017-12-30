Вернувшимся из плена украинским солдатам грозит тюрьма

Освобожденных из плена солдат Вооруженных сил Украины будут судить как дезертиров. Об этом рассказал советник президента страны Юрий Бирюков.
В ходе обмена Киеву вернули 73 человека, уголовные дела завели на 14 бойцов, передает Nation News. По прибытию их не стали отделять от остальных, чтобы не травмировать родных, которые встречали военных. До решения суда им также не выдадут единоразовую материальную помощь.
Как писало «URA.RU» ранее, обмен произошел в формате «всех на всех»: Киев передал 306 пленных, а в ответ получил 74 бойца ВСУ. Среди людей, которых удерживал Киев, большинство не ополченцы, а гражданские лица из разных регионов Украины, заподозренные в симпатиях к ЛНР и ДНР.
По мнению замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, все потери украинские силовики несут исключительно из-за внутренних противоречий, в которые ДНР не вмешивается, напоминает «Русская планета».