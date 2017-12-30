15:47 30 декабря 2017 0

В зимние каникулы там будет целое «паломничество» туристов Фото: с сайта ksp96.ru

В новогодние каникулы на перевале Дятлова ожидается «паломничество» туристов — сразу несколько групп планируют совершить лыжные походы либо путешествия на снегоходах и даже покорить снежные вершины Главного уральского хребта в районе Северного Урала.

Одна команда уже находится в районе перевала Дятлова — это группа от турклуба «Радиал» из Горно-Алтайска, чей турист Сергей Соромотин погиб неподалеку от перевала Дятлова в сентябре 2017 года. «Будем встречать Новый год где-то на просторах Северного Урала в компании таких же отчаянных единомышленников», — такая запись появилась на официальной страничке клуба во «ВКонтакте». Связаться с руководителем клуба не удалось, так как, вероятнее всего, он находится на маршруте.

По данным «URA.RU», 27 декабря группа забросилась на машинах повышенной проходимости на кордон «база Ильича» (150 км от Ивделя), откуда должна начать лыжную часть маршрута. В планах туристов — посетить перевал Дятлова и гору Отортен, неподалеку от вершины которой и погиб при странных обстоятельствах сибиряк Сороматин. Исходя из графика, в эти дни туристы должны находиться как раз в районе перевала Дятлова, а Новый год встретят, скорее всего, на Отортене. «Выброска» запланирована на 5 января, возвращения туристов домой ждут 6 числа.

Это не единственная группа от турклуба «Радиал», которая посетит перевал Дятлова в ближайшее время: до весны клуб запланировал еще три выезда в тот же район: 7—13 января, 18—24 января и 7—13 апреля. Кроме того, в феврале и марте сибиряки планируют сводить три группы на плато Маньпупынер, где находится одно из чудес России — 70-метровые столбы-великаны.

Расстояние между «пупами» и перевалом Дятлова — около 100 км, летом на них ходят и ездят через «Дятлова», но зимой, в целях экономии времени и сил, туристы забрасываются как можно дальше, объезжая перевал Дятлова с востока и стартуя обычно с базы геологов Арбынья (смотрители который слышали в ноябре в районе перевала Дятлова мощный взрыв).

Первая группа с Арбыньи на Маньпупынер отправится уже в новогодние праздники — это будет команда геологов от компании «Сосьвапромгеология» из поселка Саранпауэль (ХМАО). Сам Новый год путешественники встретят на Арбынье, после чего им предстоит пробить дорогу до Пупов. Руководить походом будет генеральной директор этой компании Андрей Андреев.

Также на перевал Дятлова в Новый год по традиции едет екатеринбургский турклуб «Спутник» (занимающийся, как и «Радиал», организацией коммерческих экстремальных путешествий). Активисты фонда Дятлова этой зимой на перевал не идут, однако передают «привет» своим единомышленниками и коллегам-туристам.

«Северный Урал — это очень суровые места, поэтому я призываю туристов быть не только осторожными, но и, самое главное — готовыми к трудностям и испытаниям, — говорит руководитель фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич. — Надо быть, как дятловцы, „сбитой“, схоженной командой. А в самих этих местах сейчас нет ничего страшного — мы почти каждый год в январе или феврале ходим туда. Желаю всем удачи!».

Группа туристов под руководством студента Уральского политехнического института (УПИ) Игоря Дятлова 2 февраля 1959 года пропала в горах Северного Урала. Вскоре на склоне горы Холатчахль были найдены разрезанная палатка и пять тел туристов, еще четверых обнаружили под снегом лишь через два месяца. У погибших были переломаны ребра, а у одного — вмятина на черепе. Причина случившегося до сих пор неизвестна. В последние годы перевал Дятлова стал своеобразной Меккой для туристов: сотни людей из России и других стран приезжают на Северный Урал, чтобы побывать на этом месте.