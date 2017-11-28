09:39 28 ноября 2017 0

Геологи связывают это с падением объекта из космоса Фото: Екатерина Каткова

В горах Северного Урала в районе перевала Дятлова несколько дней назад прогремел взрыв. Об этом «URA.RU» сообщил житель поселка Няксимволь в ХМАО Леонид Сотников, работающий смотрителем на базе геологов «Арбынья» в 100 км от перевала Дятлова.

По его рассказу, это произошло еще 12 ноября, но, поскольку на базе не ловит телефонная связь (есть только слабый спутниковый интернет), лишь недавно он смог связаться с редакцией «URA.RU» и передать эту информацию.

«Я спал, в районе двух ночи услышал гул как будто истребитель набирает форсаж, — рассказал Леонид. — Затем резкий хлопок. Дом тряхнуло, залаяли собаки. Я вскочил, оделся, выскочил на улицу. На юг от места нахождения базы лаяли собаки — это как раз в сторону перевала Дятлова. Меня это удивило сильно: вокруг базы на сотни километров нет ничего, пара населенных пунктов, одна база золотарей да бригада буровиков в 40 км от нас, но взрываться именно в той стороне просто нечему».

По его версии, взрыв мог иметь «космическое» происхождение. «Я не уверен, но мне кажется, это мог быть метеорит либо какой-то космический мусор, — говорит Сотников. — Местные старожилы говорят, что, может, учебные пуски ракет: здесь, бывает, ступени падают отработанные».

Между тем, как сообщил «URA.RU» руководитель поисково-спасательного отряда в Карпинске Михаил Бастрон, в эти дни (10-е числа ноября 2017 года) к ним не поступала никакая информация о падающих в районе Северного Урала ступенях ракет (обычно Роскосмос предупреждает об этом спасателей за несколько дней).

База «Арбынья» находится в 95 км от Няксимволя на реке Манья — от этой базы до перевала Дятлова около 100 км на юг (с нее группы туристов иногда совершают зимой лыжные походы на плато Маньпупынер, где стоят 70-метровые столбы-великаны).

Перевал Дятлова получил свое название в память о группе туристов Уральского политехнического института, погибших 2 февраля 1959 года на склоне горы Холатчахль: поисковики нашли на месте трагедии разрезанную палатку и пять тел туристов, еще отыскали лишь через два месяца под снегом. Материалы уголовного дела о гибели туристов долгие годы были засекречены, причина случившегося до сих пор точно не установлена.

Смотрите фото, сделанные на базе геологов Арбынья