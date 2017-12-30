Юморист Максим Галкин опубликовал фото помолодевшей Аллы Пугачевой с их дочерью Лизой. «Маленькая копия мамы», — восхищаются подписчики.
«Я желаю успехов Максиму Галкину, настоящий заботливый отец, и здоровья на долгие годы, ты заслужил счастье!», «Алла, Вы счастливая Женщина. Пусть хранит Вас Всевышний», — пишут подписчики артиста.
«URA.RU» сообщало, что примадонна приняла участие в съемках новогодней развлекательной программы на «Первом канале». Съемки проходили на крыше одного из отелей. Певица была в черном пальто, черном платье в пол и почти без аксессуаров. Образ завершила ее фирменная рыжая грива.
Ранее Пугачева удивила поклонников, появившись в эфире программы «НТВ» в скромном платочке и без макияжа. 68-летняя примадонна объяснила, что обвенчалась с Максимом Галкиным, пишет агентство Nation News.