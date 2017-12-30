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30 декабря 2017
15:49  30 декабря 2017 0

«Маленькая копия мамы». Галкин показал фото помолодевшей Пугачевой с дочерью

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, пугачева алла, галкин максим
Фанаты в восторге от ПугачевойФото: depositphotos.com © URA.RU

Юморист Максим Галкин опубликовал фото помолодевшей Аллы Пугачевой с их дочерью Лизой. «Маленькая копия мамы», — восхищаются подписчики.

«Я желаю успехов Максиму Галкину, настоящий заботливый отец, и здоровья на долгие годы, ты заслужил счастье!», «Алла, Вы счастливая Женщина. Пусть хранит Вас Всевышний», — пишут подписчики артиста.

«URA.RU» сообщало, что примадонна приняла участие в съемках новогодней развлекательной программы на «Первом канале». Съемки проходили на крыше одного из отелей. Певица была в черном пальто, черном платье в пол и почти без аксессуаров. Образ завершила ее фирменная рыжая грива.

Ранее Пугачева удивила поклонников, появившись в эфире программы «НТВ» в скромном платочке и без макияжа. 68-летняя примадонна объяснила, что обвенчалась с Максимом Галкиным, пишет агентство Nation News.

Иван Антонов
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