20:11 29 декабря 2017 6

Примадонна споет россиянам новую песню Фото: Wikimedia Commons

Журналисты узнали, как Алла Пугачева будет выглядеть в «Новогоднюю ночь на Первом» и какую песню представит на суд публики.

Съемки примадонны для новогоднего огонька проходили на крыше одного из отелей. Певица была в черном пальто, черном платье в пол и почти без аксессуаров. Образ завершила ее фирменная рыжая грива. Песня композитора и поэта Олега Влади «Я летала» стала сюрпризом даже для самого автора этого трека. Сайту kp.ru удалось узнать слова будущего новогоднего хита:

Я летала, летала, летала,

Выше звезд и до самого дна.

Сотни раз начинала сначала,

Но опять оставалась одна

Я летала, летала, летала,

Сквозь огонь и потоки дождя.

Только неба огромного мало

Без тебя, без тебя, без тебя.

Ранее поклонники певицы порадовались, что увидят Пугачеву на телеэкранах в Новый год. Новость об этом подтвердила и сама артистка на своей странице в Instagram, сообщало «URA.RU».