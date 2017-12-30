16:42 30 декабря 2017 0

Анонимные звонки о якобы заложенных бомбах сорвали планы екатеринбуржцев Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге эвакуируют торговый центр «Мега», об этом «URA.RU» сообщил читатель. Силовые структуры пока не комментируют информацию.

Источник «URA.RU» в правоохранительных органах подтвердил данные и добавил, что звонок о минировании поступил от неизвестного гражданина. В данный момент всех посетителей и персонал крупнейшего на Урале ТЦ вывели на улицу.

«Нам сказали прям с едой выходить», — сообщили агентству горожане. На данный момент неизвестно, сколько людей находится в предпраздничный день в одном из крупнейших моллов города.

1/8 Людям сказали выходить прямо с едой Фото: соцсети

В момент написания новости стало известно также об эвакуации в ТЦ «Гринвич». «К Гринвичу подъехала с мигалками полиция, вылезли в касках и побежали», — пишет читатель группы во «ВКонтакте» «Типичный Екатеринбург». Также началась эвакуация в торговом центре «Карнавал» на улице Халтурина и в гостинице «Четыре сезона» на улице Радищева.

Всего, по данным «URA.RU», из зданий выведено порядка порядка 23 тысяч человек.