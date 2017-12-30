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Главные новости Свердловской области
16:42  30 декабря 2017 0

В Екатеринбурге эвакуируют торговые центры в разгар новогоднего ажиотажа. ФОТО

Знаковые объекты Верх-Исетского района. Екатеринбург, ikea, мега, икеа
Анонимные звонки о якобы заложенных бомбах сорвали планы екатеринбуржцевФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Массовая эвакуация в России из-за звонков о минировании
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В Екатеринбурге эвакуируют торговый центр «Мега», об этом «URA.RU» сообщил читатель. Силовые структуры пока не комментируют информацию.

Источник «URA.RU» в правоохранительных органах подтвердил данные и добавил, что звонок о минировании поступил от неизвестного гражданина. В данный момент всех посетителей и персонал крупнейшего на Урале ТЦ вывели на улицу.

«Нам сказали прям с едой выходить», — сообщили агентству горожане. На данный момент неизвестно, сколько людей находится в предпраздничный день в одном из крупнейших моллов города.

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Людям сказали выходить прямо с едой Фото: соцсети

В момент написания новости стало известно также об эвакуации в ТЦ «Гринвич». «К Гринвичу подъехала с мигалками полиция, вылезли в касках и побежали», — пишет читатель группы во «ВКонтакте» «Типичный Екатеринбург». Также началась эвакуация в торговом центре «Карнавал» на улице Халтурина и в гостинице «Четыре сезона» на улице Радищева.

Всего, по данным «URA.RU», из зданий выведено порядка порядка 23 тысяч человек.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
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