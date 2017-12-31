00:49 31 декабря 2017 0

Сын российского сенатора поиздевался над своими подписчиками в Instagram Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Владислав Тюльпанов — сын российского сенатора Вадима Тюльпанова, скончавшегося весной 2017 года, опубликовал в своем Instagram-аккаунте видеоинструкцию по быстрой езде с мигалкой по улицам Санкт-Петербурга. Часть пользователей восприняла ролик всерьез, обвинив юношу в издевательстве над простыми автомобилистами.

«Дорогие друзья, сегодня был очень трудный день и сейчас я еду домой отдыхать. Желаю всем хорошего вечера и хорошо вам отдохнуть», — говорит Тюльпанов на видео. На его фоне слышны спецсигналы — сирена и «крякалка».

Экс-помощник сенатора Вадима Тюлюпанова Артемий Галицын считает, что пользователи Instagram напрасно взъелись на юношу, решившего немного потроллить аудиторию в канун нового года: «Я думаю, что это шутка. Насколько я знаю, у сына Вадима Альбертовича достаточно хорошее чувство юмора. Думаю, что это все-таки шутка. Он хочет быть, что логично, похожим на отца и делает образ политика. Но не забывайте, что это ребёнок. Никакого спецсигнала быть не может. Да и у Вадима Альбертовича не было спецсигнала» — отметил Галицын в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».



При этом Галицин предположил, что Тюльпанов-младший мог снять ролик, передвигаясь в машине своей крестной мамы — председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Напомним, что сенатор Вадим Тюльпанов скончался 4 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Помимо сына Владислава у политика осталась дочь Милана. В 2015 году она вышла замуж за футболиста Александра Кержакова.