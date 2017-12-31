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31 декабря 2017
Главные новости Москвы
05:11  31 декабря 2017 3

В США полицейский застрелил невиновного мужчину из-за неудачного пранка

Ссора двух геймеров привела к убийствуФОТО: Pixabay, Meli1670

В американском штате Канзас полицейские застрелили мужчину после того, как прибыли в его дом по ложному вызову. Причиной трагедии стала неудачная шутка любителя компьютерных игр.

Известно, что 28 декабря в экстренную службу позвонил молодой человек и заявил, что застрелил своего отца, а также удерживает в заложниках мать. При этом он назвал адрес, по которому сразу же выехали полицейские. Дверь им открыл 28-летний Эндрю Финч. Когда сотрудники полиции потребовали поднять руки, молодой человек посмотрел на свой пояс. После этого один из офицеров выстрелил в подозреваемого, впоследствии от полученного ранения Финч скончался. По словам правоохранителей, они опасались, что у него на поясе может быть оружие, передает Nation News.

Отмечается, что погибший стал жертвой пранкеров-геймеров. Трагедия произошла из-за ссоры двух игроков Call of Duty (компьютерная игра). Один из них прислал другому случайный адрес под видом своего, после чего тот ради забавы позвонил в экстренную службу и рассказал об убийстве.

Александр Черноскутов
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