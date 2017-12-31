Чемпионка Олимпийских игр 2006 года в парном катании, российская фигуристка, уроженка Перми Татьяна Тотьмянина сломала ногу во время выступления на новогоднем шоу Ильи Авербуха. Об инциденте спортсменка рассказала в своем Instagram.
В своем посте Тотьмянина отметила, что 2017 год был прекрасен, но закончилсяся «печалькой». Фигуристка также уточнила, что относится к ситуации философски, ведь сломанная нога — «не повод для расстройства, а время передохнуть». В завершение олимпийская чемпионка принесла извинения зрителям и коллегам по шоу за сложившиеся обстоятельства.
Тотьмянину срочно доставили в больницу, где провели операцию, передают «Дни.ру». Издание сообщило, что фигуристка уже пришла в себя.
Спортсменку в соцсетях поддержал супруг, фигурист Алексей Ягудин. Он по примеру жены написал, что жизнь дала Тотьмяниной время, чтобы «просто отдохнуть».