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31 декабря 2017
Главные новости 
08:00  31 декабря 2017 0

Олимпийская чемпионка из Перми сломала ногу на новогоднем шоу Авербуха. ФОТО, ВИДЕО

Звезды на льду. Пресс-конференция. Екатеринбург, тотьмянина татьяна
Татьяна Тотьмянина отнеслась к травме философскиФото: Дарья Попова © URA.RU

Чемпионка Олимпийских игр 2006 года в парном катании, российская фигуристка, уроженка Перми Татьяна Тотьмянина сломала ногу во время выступления на новогоднем шоу Ильи Авербуха. Об инциденте спортсменка рассказала в своем Instagram.

В своем посте Тотьмянина отметила, что 2017 год был прекрасен, но закончилсяся «печалькой». Фигуристка также уточнила, что относится к ситуации философски, ведь сломанная нога — «не повод для расстройства, а время передохнуть». В завершение олимпийская чемпионка принесла извинения зрителям и коллегам по шоу за сложившиеся обстоятельства.

Тотьмянину срочно доставили в больницу, где провели операцию, передают «Дни.ру». Издание сообщило, что фигуристка уже пришла в себя.

Спортсменку в соцсетях поддержал супруг, фигурист Алексей Ягудин. Он по примеру жены написал, что жизнь дала Тотьмяниной время, чтобы «просто отдохнуть».

Валерия Романова
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