Жену дагестанского муфтия выдвинули кандидатом в президенты России

Инициативная группа выдвинула Гамзатову кандидатом в президенты РФ
Инициативная группа выдвинула супругу муфтия Дагестана Ахмада Абдулаева 46-летнюю Айну Гамзатову кандидатом в президенты РФ. В группу вошли 542 человека.
Собрание инициативной группы, в состав которой вошли врачи, деятели культуры и науки, а также спортсмены, прошло в Махачкале. Уведомление о проведении собрания направили в Центризбирком еще 25 декабря, передают Nation News.
Отметим, что супруга дагестанского муфтия является членом Союза журналистов, писателем, общественным и религиозным деятелем республики. Также Гамзатова возглавляет крупнейший мусульманский информационный холдинг в России и является советником муфтия по связям с органами власти.