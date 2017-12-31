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31 декабря 2017
Главные новости Москвы
10:15  31 декабря 2017 4

Жену дагестанского муфтия выдвинули кандидатом в президенты России

Инициативная группа выдвинула Гамзатову кандидатом в президенты РФФото: Wikipedia
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Инициативная группа выдвинула супругу муфтия Дагестана Ахмада Абдулаева 46-летнюю Айну Гамзатову кандидатом в президенты РФ. В группу вошли 542 человека.

Собрание инициативной группы, в состав которой вошли врачи, деятели культуры и науки, а также спортсмены, прошло в Махачкале. Уведомление о проведении собрания направили в Центризбирком еще 25 декабря, передают Nation News.

Отметим, что супруга дагестанского муфтия является членом Союза журналистов, писателем, общественным и религиозным деятелем республики. Также Гамзатова возглавляет крупнейший мусульманский информационный холдинг в России и является советником муфтия по связям с органами власти.

Валерия Романова
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