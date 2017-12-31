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01 января 2018
31 декабря 2017
Главные новости Москвы
21:11  31 декабря 2017 1

На Сахалине во время праздника на площади сгорела новогодняя елка. ВИДЕО

Огонь быстро охватил все деревоФото Serge Kovalchuk из Telegram

В Южно-Сахалинске в разгар праздника на площади Ленина загорелась 25-метровая елка. Видео охваченного пламенем дерева разместили в сети очевидцы. В этот момент на площади находилось несколько тысяч человек.

На одной из видеозаписей можно увидеть, что организаторы пытаются продолжать праздник, звучит музыка. Ведущий просит жителей города не подходить близко к елке.

На сайте администрации Южно-Сахалинска появилось сообщение о том, что по поручению мэра создана рабочая группа по проведению служебного расследования и установления виновных лиц. «По предварительным данным, во время происшествия никто не пострадал. Обстоятельства возгорания выясняются», — говорится в сообщении.

Татьяна Жаткина
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