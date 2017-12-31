21:11 31 декабря 2017 1

Огонь быстро охватил все дерево Фото Serge Kovalchuk из Telegram

В Южно-Сахалинске в разгар праздника на площади Ленина загорелась 25-метровая елка. Видео охваченного пламенем дерева разместили в сети очевидцы. В этот момент на площади находилось несколько тысяч человек.

На одной из видеозаписей можно увидеть, что организаторы пытаются продолжать праздник, звучит музыка. Ведущий просит жителей города не подходить близко к елке.

На сайте администрации Южно-Сахалинска появилось сообщение о том, что по поручению мэра создана рабочая группа по проведению служебного расследования и установления виновных лиц. «По предварительным данным, во время происшествия никто не пострадал. Обстоятельства возгорания выясняются», — говорится в сообщении.