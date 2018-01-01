Музыкальный продюсер Макс Фадеев поздравил всех жителей Кургана клипом, в котором он изображает Деда Мороза. Компанию ему составляет мужчина, переодетый в Снегурочку, и девушка в образе розового покемона. Поет компания песню «Орлы или вороны».
Видео продюсер выложил на своей странице в Instagram, сопроводив ролик поздравлением. «Курган! С Новым годом!»
«С Новым годом!!! Вам очень идет образ Деда Мороза. Супер!!!.. Спасибо тебе огромное, Максим! Курган с тобой! С Новым годом!.. Божественно.!)Идеально.!) Благодарю! С новым годом!!! Привет с Кургана», — отреагировали курганцы на поздравление знаменитого земляка.
Как ранее писало «URA.RU», Макс Фадеев совместно с Григорием Лепсом записали песню «Орлы или вороны» и сняли на нее клип о жизни в Кургане. Он поблагодарил курганцев, помогавших ему в работе: «Я знаю, что откликнулись все службы: скорая помощь, пожарные, милиция, все помогали — и губернатор. И все в эту историю вписались».
Позже продюсер рассказал, как проходила запись клипа в его родном городе. Фадеев признался, что почти все места, где велись съемки, связаны с его детством и юностью.