Биткоин начал год с падения впервые за несколько лет

05:00 02 января 2018 3

Криптовалюта достигла исторического максимума 18 декабря 2017 года Фото: depositphotos.com © URA.RU

Начиная с 2015 года биткоин впервые начал год с падения. После рекордной отметки в 19,5 тыс. долларов США, достигнутой 18 декабря, виртуальная валюта в первый день 2018 года торговалась уже в районе 13,5 тыс. долларов.

Как передает Bloomberg, по состоянию на 15:55 по нью-йоркскому времени 1 января падение биткоина было зафиксировано на уровне 6,1% к предыдущему дню. 31 декабря прошлого года криптовалюта торговалась на уровне 14,154 долларов США. Как сообщает издание, данные были взяты с сайта coinmarketcap.com.

Отметим, ранее аналитики Bloomberg заявляли о том, что биткоин может начать заменять традиционные валюты и может вырасти в цене до одного миллиона долларов. Как писало «URA.RU», эксперты посчитали подобное развитие событий одной из главных угроз ближайшего десятилетия.