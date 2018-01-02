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02 января 2018
01 января 2018
Главные новости Москвы
05:00  02 января 2018 3

Биткоин начал год с падения впервые за несколько лет

Биткоин, беременность, сейсмология, фекалии, фейспалм, эпикфейл, специальные войска, радиация, КГБ, спецагент, финансы, инвестиции, биткоин, криптовалюта, деньги, виртуальные деньги
Криптовалюта достигла исторического максимума 18 декабря 2017 годаФото: depositphotos.com © URA.RU

Начиная с 2015 года биткоин впервые начал год с падения. После рекордной отметки в 19,5 тыс. долларов США, достигнутой 18 декабря, виртуальная валюта в первый день 2018 года торговалась уже в районе 13,5 тыс. долларов.

Как передает Bloomberg, по состоянию на 15:55 по нью-йоркскому времени 1 января падение биткоина было зафиксировано на уровне 6,1% к предыдущему дню. 31 декабря прошлого года криптовалюта торговалась на уровне 14,154 долларов США. Как сообщает издание, данные были взяты с сайта coinmarketcap.com.

Отметим, ранее аналитики Bloomberg заявляли о том, что биткоин может начать заменять традиционные валюты и может вырасти в цене до одного миллиона долларов. Как писало «URA.RU», эксперты посчитали подобное развитие событий одной из главных угроз ближайшего десятилетия.

Евгений Александров
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