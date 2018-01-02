По данным СМИ, Собчак не живет в «заминированной» квартире и продает ее
В Москве эвакуируют жилой дом на Рублевском шоссе, 34. Как сообщают СМИ, неизвестный рассказал полицейским по телефону о взрывном устройстве, заложенном в одной из квартир здания.
Life.ru, ссылаясь на консьержа, пишет, что квартира, о которой идет речь, принадлежит телеведущей, кандидату в президенты России Ксении Собчак. Однако она якобы там не живет и продает имущество.
По видеозаписи с места происшествия видно, что к дому стянуты сотрудники экстренных службы. Правоохранители проверяют информацию о взрывчатке.