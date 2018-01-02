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03 января 2018
02 января 2018
21:43  02 января 2018 0

Силовики назвали четыре версии убийства украинской правозащитницы

Северная корея, баллистические ракеты, ядерный взрыв, эксгибиционист, кровь на полу, нож в крови, окровавленный нож, пятна крови, капли крови, убийство, кровь на полу
На шее Ноздровской обнаружили колото-резаные раныФото: depositphotos.com © URA.RU

Украинская полиция отрабатывает четыре версии убийства правозащитницы Ирины Ноздровской. Ее тело 1 января нашли в одной из рек под Киевом. По предварительным данным, труп сбросили с моста.

«Сейчас рассматриваются основные четыре версии: ее профессиональная деятельность; другая, более конкретизированная, — по последнему делу по факту ДТП; следующая — хулиганство; еще одна — что ее хотели изнасиловать», — цитирует RT представителя ГУ Нацполиции в Киевской области Николая Жуковича.

29 декабря родственники Ноздровской сообщили об исчезновении правозащитницы. Она была участницей резонансного процесса против племянника главы Вышгородского районного суда Дмитрия Россошанского. Он в 2015 году насмерть сбил ее родную сестру, находясь под действием наркотиков. В 2017 году Ноздровская добилась семи годов лишения свободы для Россошанского. Родные женщины рассказывали о том, что она получала регулярные угрозы со стороны подсудимого, пишет телеканал 360.

Тело женщины в реке Кизке нашел местный житель, который сразу же позвонил в полицию, описывает Life.ru подробности убийства Ноздровской. Известно, что на теле был только бюстгальтер. Очевидец добавил, что обнаружил на шее погибшей колото-резаные раны.

Виктор Дорофеев
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