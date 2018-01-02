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03 января 2018
02 января 2018
22:00  02 января 2018 1

Власти Литвы заявили о необходимости восстановления отношений с Россией

Сквернялис уже в 2018 году готов начать восстанавливать отношения с РоссиейФото: Wikimedia Commons

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил о необходимости восстановления контактов с российскими властями, которые не поддерживаются с 2014 года. Начать улучшать отношения между странами политик призвал уже в 2018 году.

Сквернялис подчеркнул, что на восстановление связей с Россией нужно смотреть прагматично и выдерживать четкие стратегические границы, пишет RT. «Мы — уникальное государство ЕС, не имеющее никаких, я подчеркиваю, абсолютно никаких контактов с государством [Россией], хотя другие страны — те же соседние — активно работают над экономическими вопросами», — приводит издание слова премьер-министра.

В конце декабря 2017 года глава Литвы Даля Грибаускайте призвала к сотрудничеству и торговле с Россией, сообщает телеканал 360.

Виктор Дорофеев
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