Власти Литвы заявили о необходимости восстановления отношений с Россией

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил о необходимости восстановления контактов с российскими властями, которые не поддерживаются с 2014 года. Начать улучшать отношения между странами политик призвал уже в 2018 году.
Сквернялис подчеркнул, что на восстановление связей с Россией нужно смотреть прагматично и выдерживать четкие стратегические границы, пишет RT. «Мы — уникальное государство ЕС, не имеющее никаких, я подчеркиваю, абсолютно никаких контактов с государством [Россией], хотя другие страны — те же соседние — активно работают над экономическими вопросами», — приводит издание слова премьер-министра.
В конце декабря 2017 года глава Литвы Даля Грибаускайте призвала к сотрудничеству и торговле с Россией, сообщает телеканал 360.