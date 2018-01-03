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03 января 2018
02 января 2018
00:14  03 января 2018 0

Верка Сердючка назвала глупостью запрет российских фильмов на Украине

Артист, более известный своим образом Верки Сердючки, и ранее критиковал подход властей к вопросам культурыФото: Группа «Верка Сердючка (Андрей Данилко) — FOREVER» / «ВКонтакте»

Украинский продюсер, актер и шоумен Андрей Данилко, известный своим эстрадным образом Верки Сердючки, назвал глупостью саму идею запрещать показ российских кинокартин. В интервью каналу «112 Украина», в этом просто нет смысла, если все фильмы можно смотреть в интернете.

«Зачем? Ну зачем их запрещать? Если ты можешь взять, зайти… Wi-Fi тут какой пароль? Я посмотрю «Ликвидацию» и без ваших запретов, — приводит RT слова Данилко. — Ну такая глупость, вам делать нечего? Ну зачем это? Что это решит? Поднимайте производство, конечно, делайте фильмы. Я только «за».

Артист пояснил, что он плохо относится и к запрету на въезд на Украину российским артистам, так как ему непонятна шкала, по какой можно оценивать, насколько те или иные действия могут быть оскорбительными для страны.

Отметим, ранее Андрей Данилко также негативно высказывался насчет идеи украинских властей наказывать артистов, которые едут в Россию с гастролями.

Евгений Александров
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