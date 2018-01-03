В Туркменистане запретили черные машины

15:25 03 января 2018 0

На автомобилях черного цвета запрещено ездить, а со стоянок их эвакуируют Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Туркменистана ввели запрет на автомобили черного цвета. На таких машинах нельзя ездить в стране, в столице страны — Ашхабаде — их массово эвакуируют на штрафстоянку дорожной полиции.

Их возвращают водителям лишь под расписку, что они перекрасят машину в белый цвет или светлые оттенки, пишет «За рулем». При этом официальной позиции по этому решению нет, на вопросы журналистов чиновники якобы отвечают, что «белый цвет приносит удачу».

Из-за вступившего в силу запрета автосервисы уже подняли цены на покраску кузова машин. Если ранее услуга стоила около 500 долларов, сейчас в Ашхабаде стоимость выросла до 1000 долларов. Туркменские СМИ также отмечают, что белый — любимый цвет президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Отметим, таможенные службы прекратили пропускать в страну черные авто еще в 2015 году.