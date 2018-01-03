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03 января 2018
02 января 2018
Главные новости Москвы
15:51  03 января 2018 0

Торговля Украины с Россией за год выросла больше, чем с Евросоюзом

Евромайдан. Киев (Украина), евросоюз, флаг
Рост товарооборота с ЕС увеличился посредственно, несмотря на торговые преференцииФото: Валентина Свистунова © URA.RU

Суммарный товарооборот между Украиной и Россией за январь — ноябрь 2017 года увеличился на 28,6% — до 9,36 млрд долларов. За этот же временной отрезок торговля между Украиной и Евросоюзом выросла на 27,6% — до 29,3 млрд долларов.

Также отмечается существенный рост импорта российский товаров на Украину. Этот показатель вырос на 38,6% (до 6,3 млрд долларов) за 11 месяцев прошлого года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, передает RT. Экспорт товаров в Россию увеличился на 11,9% (3,06 млрд долларов).

В то же время рост тех же показателей между Украиной и Евросоюзом составил 23,9% (до 16,51 млрд долларов) и 32,7% (до 12,77 млрд долларов) соответственно.

Эксперты назвали эти показатели посредственными на фоне действия зоны свободной торговли с Евросоюзом и торговых преференций для Украины.

Как писало «URA.RU», ранее украинский президент Петр Порошенко назвал главные достижения страны за год. По его словам, ими стали безвизовое соглашение с Европой, реформы в сферах здравоохранения и образования, а также масштабный ремонт дорог.

Юрий Викторов
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