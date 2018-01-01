Порошенко назвал главные победы Украины в 2017 году

04:27 01 января 2018 3

Петр Порошенко остался доволен реформами в социальной сфере Фото: пресс-служба президента Украины

Главными достижениями Украины в 2017 году стали безвизовое соглашение с Европой, реформы в сферах здравоохранения и образования, а также масштабный ремонт дорог. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко.

«2017 год выдался непростым. Но мы смогли доказать всему миру, что, объединившись, украинцы способны на великие свершения и победы», — написал украинский президент на своей странице в Twitter.

Помимо этого Порошенко высоко оценил пенсионную реформу и напомнил соотечественникам о других достижениях Украины: полете самолета Ан-132, проведение музыкального конкурса «Евровидение» и победах украинских боксеров. Порошенко также напомнил об «усилении» украинской армии и освобождении пленных.



Ранее бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил журналистам, что идею досрочной отставки Петра Порошенко поддерживают почти 50 процентов жителей Украины. В своих рассуждениях оппозиционер опирался на результаты социологических опросов.