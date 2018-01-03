22:09 03 января 2018 0

Авария унесла жизни 10 человек, четверо из которых — дети Фото: «Подслушано в Лянторе»

Стали известны имена людей, погибших в автокатастрофе в ХМАО 3 января. Среди них оказались трое мужчин, три женщины и четверо детей. Самый младший — 2017 года рождения. Данные о возрасте жертв в разговоре с «URA.RU» раскрыл врио начальника отдела информации и общественных связей УМВД по Югре Андрей Воронцов.

Собеседник также сообщил, в каких машинах находились погибшие. Поименный список опубликовал телеканал «РЕН-ТВ». В «Рено Дастер» ехали: Лорион Головкин (1976), Марина Головкина (1976), Лариса Головкина (1950), девочка (2013), мальчик (2005). В «Мазде 6»: Виталий Курочкин (1975), Татьяна Кочерга (1982), Станислав Курочкин (1947), мальчик (2009), младенец (2017).

По данным источника «URA.RU» в органах власти региона, в одной из машин находились югорчане, в другой — жители соседнего Ямала. Официально эту информацию в полиции ХМАО не подтверждают.

Авария произошла 3 января на трассе «Ханты-Мансийск — Нягань» в районе поселка Талинка. По предварительной версии, водитель одной из легковушек не смог справиться с управлением, в результате случилось лобовое столкновение двух машин.