В Белом доме опасаются за психическое здоровье Ким Чен Ына

В Белом доме выразили опасения по поводу психического здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына. Заявление об этом сделала пресс?секретарь резиденции президента США Сара Сандерс.
Поводом для высказывания послужил вопрос журналиста о том, все ли в порядке с президентом США Дональдом Трампом, вольно рассуждающим об использовании ядерного оружия. В ответ на это Сандрес заверила, что американцам следует беспокоиться о психическом состоянии главы Северной Кореи, а не американского лидера, сообщает телеканал 360.
По словам представителя Белого Дома, Ким Чен Ын постоянно угрожает США и всему миру, тестируя ракеты. «Наш президент не струсит, не будет слабым и будет делать то, что обещал: защищать американцев», — пояснила Сандерс.
Ранее Ким Чен Ын рассказал, что на его столе постоянно находится «ядерная кнопка», писало РТ. В ответ на это Трамп уточнил, что у него тоже есть кнопка, но она «намного больше и мощнее», передавало «Федеральное агентство новостей».