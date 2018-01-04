{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Не заплачут только каменные сердца. ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,60
Динамика за 2 недели
Евро 68,87
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
04 января 2018
04:57  04 января 2018 4

В Белом доме опасаются за психическое здоровье Ким Чен Ына

США. Клипарт, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
В Белом Доме напомнили, что Ким Чен Ын постоянно угрожает США, тестируя ракетыФото: Ксения Сальникова © URA.RU

В Белом доме выразили опасения по поводу психического здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына. Заявление об этом сделала пресс?секретарь резиденции президента США Сара Сандерс.

Поводом для высказывания послужил вопрос журналиста о том, все ли в порядке с президентом США Дональдом Трампом, вольно рассуждающим об использовании ядерного оружия. В ответ на это Сандрес заверила, что американцам следует беспокоиться о психическом состоянии главы Северной Кореи, а не американского лидера, сообщает телеканал 360.

По словам представителя Белого Дома, Ким Чен Ын постоянно угрожает США и всему миру, тестируя ракеты. «Наш президент не струсит, не будет слабым и будет делать то, что обещал: защищать американцев», — пояснила Сандерс.

Ранее Ким Чен Ын рассказал, что на его столе постоянно находится «ядерная кнопка», писало РТ. В ответ на это Трамп уточнил, что у него тоже есть кнопка, но она «намного больше и мощнее», передавало «Федеральное агентство новостей».

Валерия Романова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров