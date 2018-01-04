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04 января 2018
07:32  04 января 2018 20

Жириновский предложил переписать ПДД после страшной аварии в Югре

У кинотеатра
Политик напомнил, что эта трагедия лишь отражает страшную статистикуФото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что автомобильная авария в Югре, в которой погибли десять человек, в том числе четверо детей, является лишь одной из тысяч подобных трагедий. Политик напомнил, что ежегодно из-за плохого освещения на дорогах и усталости водителей погибают сотни людей.

«Прежде всего, это очередная авария в ночное время суток. Каждый год мы хороним сотни людей, попавших в аварию из-за плохой видимости и усталости. Мы много раз предлагали запретить ночную перевозку пассажиров в автобусах, но из года в год наша идея игнорируется. Но также и водителей легковых автомобилей нужно должным образом предупреждать, должна быть мощная социальная реклама, призывающая переждать темное время. Конечно, это неудобно, особенно на Севере, где ночь длиннее, но что дороже: потерянное время или жизни людей?» — написал политик в своем Telegram-канале.

Жириновский заявил, что в России лишь малая часть дорог хорошо освещена и безопасна. Политик предложил сделать больше участков с разделительной полосой или хотя бы с разделительным «отбойником», который поможет «избежать самых страшных аварий — лобовых».

Авария произошла 3 января на трассе «Ханты-Мансийск — Нягань» в районе поселка Талинка. По предварительной версии, водитель одной из легковушек не смог справиться с управлением, в результате случилось лобовое столкновение двух машин. В результате погибли все, кто сидел в машинах. В «Рено Дастер»: Лорион Головкин (1976), Марина Головкина (1976), Лариса Головкина (1950), девочка (2013), мальчик (2005). В «Мазде 6»: Виталий Курочкин (1975), Татьяна Кочерга (1982), Станислав Курочкин (1947), мальчик (2009), младенец (2017).

Иван Антонов
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