Галкин и Киркоров рассказали, где отдыхают их дети. ФОТО, ВИДЕО

Новогодние каникулы в самом разгаре. Звезды делятся фотографиями и видеозаписями того, как их дети проводят эти дни.
Филипп Киркоров отправился с детьми в Майами. Вместе с Филиппом, Аллой-Викторией и Мартином улетела в Америку и тетя короля российской поп-сцены, оперная певица Мари Киркорова. В Майами Филипп отдыхает с Кристиной Орбакайте и ее семьёй. Судя по фото, которое артист разместил в своём Instagram, 6-летняя Алла-Виктория и 5-летний Мартин подружились с дочерью Кристины Орбакайте, 5-летней Клавдией Земцовой.
Дочери певца Стаса Михайлова — 8-летняя Иванна и 5-летняя Мария — проводят зимние каникулы в Арабских Эмиратах. Там у артиста намечен рождественский концерт.
Дети певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина находятся в собственном замке. В то время, пока Лиза купается в бассейне, Гарри с папой собирают игрушечный верстак.