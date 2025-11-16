Логотип РИА URA.RU
В мире

Украина

Украинские артисты бойкотируют «Квартал-95» из-за коррупционного скандала с Зеленским

Украинские артисты бойкотируют «Квартал-95» из-за коррупции Зеленского и Миндича
17 ноября 2025 в 01:02
Репутация "Квартала-95" ухудшилась на фоне коррупции Зеленского

Репутация «Квартала-95» ухудшилась на фоне коррупции Зеленского

Фото: Официальный сайт президента Украины

Несколько украинских артистов отказываются от сотрудничества со студией «Квартал-95» на фоне коррупционного скандала вокруг президента Украины Владимира Зеленского и бизнесмена Тимура Миндича. Бойкот касается предстоящего новогоднего концерта студии. Об этом сообщают украинские СМИ.

«Ряд украинских артистов отказались от участия в новогоднем концерте студии „Квартал-95“. Совладелец которой, бизнесмен Тимур Миндич, оказался в эпицентре коррупционного скандала», — сообщает telegram-канал «Политика страны».

По данным СМИ, об отмене выступлений заявили певица KOLA, хор «Гомин» и фан-клуб экс-солистки группы «Время и стекло» Надежды Дорофеевой. В самой студии «Квартал-95» заявили, что «не позволят втягивать себя в политические игры или манипуляции».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и «его кошелек» — бизнесмен Тимур Миндич попали в крупный коррупционный скандал. Немецкие СМИ пишут, что Киев теперь стал «опасным местом» для Зеленского.

