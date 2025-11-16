Украинские артисты бойкотируют «Квартал-95» из-за коррупционного скандала с Зеленским

Репутация «Квартала-95» ухудшилась на фоне коррупции Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины

Несколько украинских артистов отказываются от сотрудничества со студией «Квартал-95» на фоне коррупционного скандала вокруг президента Украины Владимира Зеленского и бизнесмена Тимура Миндича. Бойкот касается предстоящего новогоднего концерта студии. Об этом сообщают украинские СМИ.

«Ряд украинских артистов отказались от участия в новогоднем концерте студии „Квартал-95“. Совладелец которой, бизнесмен Тимур Миндич, оказался в эпицентре коррупционного скандала», — сообщает telegram-канал «Политика страны».

По данным СМИ, об отмене выступлений заявили певица KOLA, хор «Гомин» и фан-клуб экс-солистки группы «Время и стекло» Надежды Дорофеевой. В самой студии «Квартал-95» заявили, что «не позволят втягивать себя в политические игры или манипуляции».

