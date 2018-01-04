Германия предложила ввести в Донбасс вооруженных миротворцев

На всю территорию Донбасса нужно ввести вооруженных миротворцев ООН. Об этом заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль в ходе совместной пресс-конференции с украинским коллегой Павлом Климкиным.
Одним из условий присутствие вооруженной миротворческой миссии ООН в Донбассе Габриэль назвал продолжительное перемирие и отвод тяжелого вооружения, передает телеканал 360. В работу по формированию миротворческого корпуса готовы включиться как сама Германия, так и соседняя Франция.
По мнению главы МИД ФРГ, в Донбассе следует разместить вооруженную и крепкую миротворческую миссию ООН, которая не только будет представителей ОБСЕ и пребывать исключительно на линии столкновения, но и присутствовать на всей территории региона, передает Nation News.