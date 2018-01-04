13:45 04 января 2018 1

На 159-м километре автодороги Ханты-Мансийск—Нягань погибли десять человек Фото: ГУ МЧС России по ХМАО

Следователи разыскивают очевидцев жуткого ДТП в Ханты-Манскийском автономном округе, которое произошло 3 января на 159-м километре автодороги Ханты-Мансийск—Нягань. В результате столкновения легковых автомобилей погибли десять человек, в том числе четверо детей.

«В целях получения дополнительных данных об обстоятельствах ДТП и восстановления объективной картины произошедшего следствие… просит очевидцев аварии позвонить на телефон дежурной службы следственного управления 8-950-502-74-52», —говорится в сообщении СК.

Следователи также просят предоставить записи с видеорегистраторов, которые могли зафиксировать само ДТП или первые минуты после аварии.

Участниками ДТП стали автомобили Renault Duster и Mazda 6. Причины аварии сейчас выясняются.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что это ДТП лишь отражает общую печальную картину, сложившуюся на российских дорогах, когда на протяженных участках отсутствует освещение и качество дорожного покрытия не выдерживает никакой критики.