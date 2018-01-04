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05 января 2018
04 января 2018
20:00  04 января 2018 0

Медведев исключил Мутко из оргкомитета ЧМ-2018

Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, мутко виталий
Место Виталия Мутко займет Алексей СорокинФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Вице-премьера РФ Виталия Мутко исключили из состава наблюдательного совета оргкомитета чемпионата мира по футболу «Россия-2018». Распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Должность председателя оргкомитета и зампреда наблюдательного совета вместо Виталия Мутко займет генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.

Ранее Международная федерация футбола поддержала решение Мутко приостановить деятельность на посту президента Российского футбольного союза. «FIFA благодарит Мутко за столь ответственный шаг и выполненную к этому моменту работу по подготовке к чемпионату мира», — цитирует заявление Федерации телеканал 360.

Как писало «URA.RU», дальнейшая карьера главного спортивного чиновника страны оказалась под вопросом после того, как Россию отстранили от Олимпиады-2018 в Южной Корее из-за допинг-скандала.

Юрий Викторов
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