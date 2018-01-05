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Главные новости Челябинской области
11:58  05 января 2018 1

В Челябинской области появится памятник пельменю

В Миассе находится единственный в России музей пельменя, а теперь появится и памятникФото с сайта 31tv.ru

В Миассе (Челябинская область) состоится торжественное открытие памятника пельменю. Он находится рядом с Музеем пельменя в доме купца Смирнова.

Автор памятника — Юрий Федоров. Его идея победила в конкурсе, который был объявлен летом 2017 года, сообщает URALPRESS.RU. Наибольшее число голосов набрал образ сидящего за столом бородача, перед которым на блюде лежит огромный пельмень. На столе высечена надпись: «Большому пельменю рот радуется».

В России всего один музей пельменя, который находится в Миассе. В нем собрана вся интересная информация про пельмени: история, традиции, рецепты, фото, макеты пельменей разных стран, песни, частушки и многое другое.

Ольга Дудорова
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