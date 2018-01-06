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06 января 2018
12:27  06 января 2018 0

Собчак назвала Россию страной «бедных и обездоленных». ФОТО

Открытие предвыборного штаба Ксении Собчак и посещение дома на улице Кошевого. Екатеринбург, собчак ксения
Ксения Собчак пообещала отреагировать на жалобы всех обратившихся к ней россиянФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
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Кандидат в президенты РФ, телеведущая Ксения Собчак считает, что Россия является страной бедных, обездоленных, но при этом сильных и талантливых людей. Она отметила, что россияне постоянно рассказывают ей о своих бедах.

В Саратове Ксения Собчак провела эксперимент, проехавшись по улицам города в инвалидной коляске. О его результатах она написала в своем аккаунте в Instagram. «Я сломалась уже через две минуты. Какой же это подвиг в России — доказывать всем право на жизнь», — отметила кандидат в президенты РФ.

По словам Собчак, люди жалуются ей на жизнь не только в штабе, но и в магазинах, останавливают на улицах. «Нет денег, нет работы, в селе нет дороги, банк обанкротился, государство не помогает. Россия — страна бедных, обездоленных и при этом таких сильных и талантливых людей. Как можно их грабить? Не замечать? Не понимаю», — недоумевает Собчак. Она пообещала помочь всем обратившимся, задействовав свою известность, а также связи и юристов.

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Фото: Ксения Собчак Instagram

Как ранее писало «URA.RU», столица Урала оказалась в лидерах по количеству собранных подписей за выдвижение телеведущей Ксении Собчак в президенты России.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
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