Собчак назвала Россию страной «бедных и обездоленных». ФОТО

Кандидат в президенты РФ, телеведущая Ксения Собчак считает, что Россия является страной бедных, обездоленных, но при этом сильных и талантливых людей. Она отметила, что россияне постоянно рассказывают ей о своих бедах.
В Саратове Ксения Собчак провела эксперимент, проехавшись по улицам города в инвалидной коляске. О его результатах она написала в своем аккаунте в Instagram. «Я сломалась уже через две минуты. Какой же это подвиг в России — доказывать всем право на жизнь», — отметила кандидат в президенты РФ.
По словам Собчак, люди жалуются ей на жизнь не только в штабе, но и в магазинах, останавливают на улицах. «Нет денег, нет работы, в селе нет дороги, банк обанкротился, государство не помогает. Россия — страна бедных, обездоленных и при этом таких сильных и талантливых людей. Как можно их грабить? Не замечать? Не понимаю», — недоумевает Собчак. Она пообещала помочь всем обратившимся, задействовав свою известность, а также связи и юристов.
Как ранее писало «URA.RU», столица Урала оказалась в лидерах по количеству собранных подписей за выдвижение телеведущей Ксении Собчак в президенты России.