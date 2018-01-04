{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Не заплачут только каменные сердца. ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,60
Динамика за 2 недели
Евро 68,87
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
05 января 2018
04 января 2018
17:11  04 января 2018 27

Собчак в Екатеринбурге поддерживают активнее, чем в Москве. «URA.RU» узнало реальные цифры

Ксения Собчак встречается с жителями Свердловской области после открытия предвыборного штаба в Екатеринбурге, собчак ксения
Больше всего подписей за Собчак собрали в Ульяновске — около 500Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
все новости сюжета

Столица Урала оказалась в лидерах по количеству собранных подписей за выдвижение телеведущей Ксении Собчак в президенты России. За пять дней штабы по стране обработали 5230 подписей, лучшие результаты — в Ульяновске, Екатеринбурге и Москве.

Родной для кандидата Санкт-Петербург оказался на четвертом месте. Всего обрабатываемых подписных листов вдвое больше, рассказала «URA.RU» пресс-секретарь екатеринбургского штаба Собчак Наталья Неволина. При этом она не смогла назвать конкретное число подписей, собранных в столице Урала.

Руководитель предвыборного штаба кандидата в Ульяновске Александр Брагин в разговоре с «URA.RU» заявил, что его команде удалось собрать около 500 подписей в поддержку Ксении Собчак. Таким образом, в Екатеринбурге это число оказалось меньше, как и в двух столицах.

«Столкнулись с тем, что народ приносит рисовки и вымышленные подписи даже. — добавил он. — Люди пассивные, просто не хотят на выборы идти». По словам Брагина, в Ульяновске работают около 25 сборщиков подписей. В Екатеринбурге их число составляет около 30, рассказали в региональном штабе.

В Свердловской области сборщики помимо Екатеринбурга также работают в Первоуральске, Краснотурьинске и Каменске-Уральском. В субботу, 6 января, на один день откроется пункт сбора подписей в Нижнем Тагиле.

Как писало «URA.RU», ранее Ксения Собчак назвала Урал ключевым регионом своей кампании. Подпись, отданную в ее поддержку, в Екатеринбурге оценили в 100 рублей.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров