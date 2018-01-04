17:11 04 января 2018 27

Больше всего подписей за Собчак собрали в Ульяновске — около 500 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Столица Урала оказалась в лидерах по количеству собранных подписей за выдвижение телеведущей Ксении Собчак в президенты России. За пять дней штабы по стране обработали 5230 подписей, лучшие результаты — в Ульяновске, Екатеринбурге и Москве.

Родной для кандидата Санкт-Петербург оказался на четвертом месте. Всего обрабатываемых подписных листов вдвое больше, рассказала «URA.RU» пресс-секретарь екатеринбургского штаба Собчак Наталья Неволина. При этом она не смогла назвать конкретное число подписей, собранных в столице Урала.

Руководитель предвыборного штаба кандидата в Ульяновске Александр Брагин в разговоре с «URA.RU» заявил, что его команде удалось собрать около 500 подписей в поддержку Ксении Собчак. Таким образом, в Екатеринбурге это число оказалось меньше, как и в двух столицах.

«Столкнулись с тем, что народ приносит рисовки и вымышленные подписи даже. — добавил он. — Люди пассивные, просто не хотят на выборы идти». По словам Брагина, в Ульяновске работают около 25 сборщиков подписей. В Екатеринбурге их число составляет около 30, рассказали в региональном штабе.

В Свердловской области сборщики помимо Екатеринбурга также работают в Первоуральске, Краснотурьинске и Каменске-Уральском. В субботу, 6 января, на один день откроется пункт сбора подписей в Нижнем Тагиле.

Как писало «URA.RU», ранее Ксения Собчак назвала Урал ключевым регионом своей кампании. Подпись, отданную в ее поддержку, в Екатеринбурге оценили в 100 рублей.