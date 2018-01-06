Очередной выпуск программы «Орел и Решка» планируют снять в нескольких городах УрФО. Сургут, Златоуст и Нижневартовск оказались в топ-10 списка зрительского голосования на официальном сайте телеканала «Пятница».
Среди уральских городов лидером списка является Сургут (пятое место, 2 405 голосов), Златоуст (седьмая строка рейтинга и 1871 голос), а также Нижневартовск (девятое место, 1709 голосов). Лидерами в списке оказались Норильск (8955 голосов), Южно-Сахалинск (5277 голосов) и Абакан (3503 голоса).
Активно зрители «Орла и решки» голосуют за такие уральские города, как Челябинск (1105), Миасс (974), Тюмень (776), Магнитогорск (475) и Екатеринбург (454). Значительно меньше набрала Пермь (251), при этом город уступает лишь несколько голосов Москве (267). По 11 голосов оказались у свердловских городов Каменска-Уральского и Первоуральска. Пермские Березники со знаменитыми провалами грунта набрали 65 голосов.
«На этот раз ведущие отправятся не куда-нибудь в Африку или Индию, а поедут по нашим российским городам. Кто попадет в объективы операторов, решит народное голосование. Хочешь увидеть свой город в популярной программе? Тогда голосуй за него!» — сообщается на сайте «Пятницы».
За каждый город можно голосовать только один раз. Сроки окончания голосования авторы программы пока не указывают.