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07 января 2018
06 января 2018
16:33  06 января 2018 1

Во время страшного югорского ДТП погиб ямальский экс-прокурор с семьей

Ларион Головкин управлял одним из автомобилейФото: Facebook Лариона Головкина

За рулем одной из машин, которая попала в аварию на автодороге Ханты-Мансийск — Нягань 3 января, был бывший помощник прокурора Пуровского района ЯНАО Ларион Головкин. Его семья возвращалась в Тарко-Сале из Калининграда, где отмечала Новый год с родными.

Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией. По данным собеседника издания, также в машине находились его мать, супруга и двое детей. «Ларион Головкин действительно трудился помощником прокурора Пуровского района в ЯНАО, — подтвердил „URA.RU“ помощник прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа по взаимодействию со СМИ Татьяна Сафрыгина. — В конце 2017 года он ушел на пенсию».

Напомним, трагедия произошла на 159-м километре автодороги Ханты-Мансийск — Нягань. В результате столкновения автомобилей «Рено Дастер» и «Мазда б» погибли десять человек, в том числе четверо детей. Уголовное дело о ДТП по поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина передали в Главное СУ СКР. В регион выехала группа опытных следователей из Москвы.

Юрий Викторов
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