{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Не заплачут только каменные сердца. ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,60
Динамика за 2 недели
Евро 68,87
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
06 января 2018
05 января 2018
16:22  05 января 2018 0

Делом об аварии с 10 жертвами в ХМАО займется Главное управление СКР

В ХМАО вновь при ДТП погибли людиФото: «ВКонтакте», группа «Подслушано в Лянторе»

Дело об аварии в Ханты-Мансийске, при которой погибло 10 человек, по поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина передано в Главное СУ СКР.

«По поручению председателя СК России Бастрыкина уголовное дело о ДТП в ХМАО, в результате которого погибло 10 человек, для наиболее полного и объективного расследования передано в ГСУ СК, — цитирует „Интерфакс“ официального представителя ведомства Светлану Петренко. — В регион выехала группа опытных следователей из Москвы».

Напомним, ДТП произошло 3 января: два легковых автомобиля — «Рено Дастер» и «Мазда б» столкнулись на трассе Ханты-Мансийск — Нягань лоб в лоб. В аварии погибли трое мужчин, три женщины и четверо детей, самому младшему из которых не было и года. По неофициальной информации, в одной из машин находились югорчане, в другой — жители соседнего Ямала. В связи с трагедией было возбуждено уголовное дело.

Сергей Снегирев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров