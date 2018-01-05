Делом об аварии с 10 жертвами в ХМАО займется Главное управление СКР

16:22 05 января 2018 0

В ХМАО вновь при ДТП погибли люди Фото: «ВКонтакте», группа «Подслушано в Лянторе»

Дело об аварии в Ханты-Мансийске, при которой погибло 10 человек, по поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина передано в Главное СУ СКР.

«По поручению председателя СК России Бастрыкина уголовное дело о ДТП в ХМАО, в результате которого погибло 10 человек, для наиболее полного и объективного расследования передано в ГСУ СК, — цитирует „Интерфакс“ официального представителя ведомства Светлану Петренко. — В регион выехала группа опытных следователей из Москвы».

Напомним, ДТП произошло 3 января: два легковых автомобиля — «Рено Дастер» и «Мазда б» столкнулись на трассе Ханты-Мансийск — Нягань лоб в лоб. В аварии погибли трое мужчин, три женщины и четверо детей, самому младшему из которых не было и года. По неофициальной информации, в одной из машин находились югорчане, в другой — жители соседнего Ямала. В связи с трагедией было возбуждено уголовное дело.