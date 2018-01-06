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07 января 2018
06 января 2018
Главные новости Москвы
17:59  06 января 2018 3

«Грузинский легион» вышел из бригады ВСУ из-за преступных приказов

Танки ДНР, танк
Военный рассказал о «дружественных» обстрелах бригадой ВСУФото: Андрей Гусельников © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Выход «Грузинского национального легиона» из бригады Вооруженных сил Украины связан с «грубыми ошибками» украинского командования. Из-за «дружественных» обстрелов бригады пострадало более 10 грузинских наемников.

Об этом заявил замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин, передает РИА «Новости». По его словам, в результате «дружественного» обстрела 26 ноября 2017 года грузинских наемников артиллерией 128-й бригады ВСУ ранения получили шесть боевиков. 16 декабря ранения получили 11 членов батальона после обстрела подразделениями 54-й бригады, добавил Басурин.

Последней каплей в принятии решения о выходе «легионеров» из состава 54-й бригады «стал факт участия подразделения в обстреле 19 декабря Новолуганского», подконтрольного Киеву, подчеркнул военный.

«В этом преступлении 25-му батальону „Киевская Русь“ была поставлена задача применить зажигательные боеприпасы по мирным районам села для имитации последствий обстрела из „Градов“. Таким образом, даже грузинские наемники… дезертируют и отказываются подчиняться украинским командирам», — заключил он.

Отметим, «Грузинский национальный легион» был создан в 2014 году для помощи украинским военным в Донбассе. 5 января он заявил о выходе из состава 54-й бригады из-за некомпетентности и незаконных действий ее командования.

Виктор Жуков
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