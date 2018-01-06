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07 января 2018
06 января 2018
Главные новости Москвы
23:45  06 января 2018 0

Толпа неизвестных устроила перестрелку в Питере. СМИ сообщили о раненых. ВИДЕО

Клипарты. Сургут , пистолет, оружие, преступление, криминал
Участникам перестрелки удалось скрыться с места происшествияФото: Алексей Андронов © URA.RU

В субботу, 6 января, около 16:00 на проспекте Ветеранов в Санкт-Петербурге толпа неизвестных мужчин устроила перестрелку. По предварительным данным, одна из пуль попала в проходящую мимо женщину, однако очевидцы также сообщили об окровавленном мужчине.

Конфликт, как сообщает «Пятый канал», начался в помещении ресторана, но через какое-то время компания продолжила выяснять отношения на улице, а после — начали друг по другу стрелять, рассказали очевидцы. Одна из пуль травматического пистолета якобы попала в женщину, проходившую мимо, однако достоверных данных об этом пока нет.

Еще один свидетель происшествия, находившийся неподалеку, рассказал порталу 78.ru, что видел, как из пиццерии вышли семь человек и открыли огонь. «Мой знакомый видел, как оттуда выходил человек, весь в крови», — приводит портал слова собеседника.

На место происшествия выезжала полиция. Две машины, на которых удалось скрыться участникам перестрелки, объявлены в розыск. Одну иномарку они бросили на месте происшествия. В ней выбиты стекла.

Сергей Демин
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