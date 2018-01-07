Армия США выпустила симулятор стрельбы в школе. ВИДЕО

Группа разработчиков при поддержке армии США выпустили симулятор правильного поведения в случае стрельбы в школе. Проект получил название EDGE.
Симулятор создан на основе технологии виртуальной реальности и призван обучить сотрудников спецслужб и учителей правильным действиям в случае нападения преступника на школу. Полицейские и спасатели уже получили доступ к программе, отмечается, что весной этого года собираются сделать версию и для работников образовательных учреждений, передает телеканал 360.
Программа EDGE позволит пользователям пережить экстренную ситуацию с трех точек зрения — учителя, полицейского и самого стрелка. Разработчики рассказали, что старались сделать свой продукт более реалистичным, а также они подчеркнули, во время прохождения участникам будут даваться подсказки. Руководитель отдела по связям с общественностью в области науки и технологий Департамента внутренней безопасности США Джон Веррико сообщил, что симулятор не является игрой. Использовать его можно будет только в целях обучения по специальному разрешению.