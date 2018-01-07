Звезда «Игры Престолов» устроил пьяный скандал в баре Нью-Йорка. ВИДЕО

31-летний актер не хотел покидать заведение
Звезда популярного сериала «Игры Престолов» Кит Харингтон изрядно выпил в одном из баров Нью-Йорка и начал приставать к посетителям.
31-летний актер пытался сыграть в бильярд, но едва стоял на ногах. После того, как ему предложили поехать домой, Харингтон пришел в ярость. Охранникам пришлось вывести его на улицу, но звезда «Игры Престолов» из-за всех сил сопротивлялся, хоть и недолго, передает РЕН-ТВ.
Кит Харрингтон известен широкой публике по роли Джона Сноу в популярном телесериале «Игра Престолов». Также он снялся в таких фильмах, как «Сайлент Хилл 2», «Помпеи», «Воспоминания о будущем» и многих других.