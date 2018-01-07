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07 января 2018
Главные новости Москвы
13:34  07 января 2018 6

Силовики сорвали первое сражение войны преступных авторитетов России

После инцидента позиции конкурента Гули (на снимке) в борьбе за «трон» существенно ослаблиФото: ИА «Прайм Крайм»

Перед Новым годом в Москве спецслужбы сорвали передел сфер влияния между группировками воров Гули и Азиза. «Яблоком раздора» стали три московских рынка. Не исключено, что инцидент стал прологом войны криминальных авторитетов, которую предрекают России в 2018 году.

Гули поднял «в ружье» до семи сотен бойцов, после чего получил предложение встретиться и решить вопрос узким кругом. Однако встречу прервали полицейские. Теперь Азизу грозят неприятности. Как констатирует primecrime.ru, после вмешательства в разборки стражей порядка ему как минимум придется подтвердить титул вора в законе. По мнению авторов ресурса, Азиза планировали сделать «Вором №1» в России, но его возможности и основанные на них расчеты оказались сильно завышенными.

Как ранее сообщало «URA.RU», криминалитет на протяжении 2017 года так и не достиг согласия, кто станет главным «вором в законе» после ареста Захария Калашникова (Шакро Молодой) в 2016 году. По итогам года едва ли не главным претендентом считается именно 45-летний Надир Салифов (Лоту Гули), который сейчас активно расширяет свои сферы влияния. Между тем грядущее освобождение сразу нескольких криминальных авторитетов, которые могут вмешаться в «выборный процесс», чревато настоящей войной между преступными группировками в наступившем году.

Напомним: Салифов, освободившийся из колонии в Азербайджане после 22 лет заключения, объявлен в России в федеральный и международный розыск. Гули, которому платят дань уральские торговцы, контролирует все рынки Свердловской и Челябинской областей. Сам он сейчас находится в укрепленном поместье в Турции, но выбирается и за его пределы. Так, власти Грузии предпочли не заметить его визит на могилу отца.

Виктор Жуков
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