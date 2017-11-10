15:25 10 ноября 2017 0

Редактор бакинской газеты навестил Гули в его доме Фото: haqqin.az

В гостях у 45-летнего вора Надира Салифова по кличке Гули, что в переводе с грузинского означает «Сердце», побывал известный бакинский журналист Эйнулла Фатуллаев. После освобождения из заключения, где Гули провел 22 года, вор обосновался в Турции, на вилле под Стамбулом.

«Перед домом выстроилась мощная охрана. Входим во двор. И здесь, во дворе, много людей. Да, это не резиденция, а хорошо эшелонированный укрепрайон какой-то.

Весь дом оцеплен живой непробиваемой силой. Каждый из них готов принять удар на себя и погибнуть за своего вожака. Почти как на войне.

Только вот за что готовы отдать жизнь эти ребята? Во имя каких идеалов и ценностей? Ради своего вождя — принцип нечеловеческой безграничной личной преданности. Все, что я вижу, навевает мотивы культового для 80-х и 90-х годов произведения Марио Пьюзо. Весть об аресте в Стамбуле группы киллеров во главе с братом убитого, вора в законе Ровшана Ленкоранского, готовившей покушение, точнее, нападение на резиденцию Гули, взбудоражила всех воинов нового «крестного отца». Они ведут круглосуточную охрану резиденции», — пишет в своем репортаже Эйнулла Фатуллаев.

По словам журналиста, после неожиданного освобождения Гули поселился в этом доме вместе с матерью и сыном, который вырос, пока его отец отбывал срок. С его приездом в доме каждый день накрывают праздничный стол, так как есть большое количество желающих выразить свое уважение главе транснационального мафиозного клана.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что Гули уже провозгласили главным вором на всей территории бывшего СССР. Чтобы добиться влияния в России, Гули формирует свой клан и готовится к войне. При этом клан формируется не по национальному и не по территориальному принципу, как делали многие его предшественники. На днях турецкие полицейские предотвратили покушение на Салифова. Арестована бригада киллеров, которые были готовы заплатить пять миллионов долларов лидеру турецкой криминальной группировки «Ширинлер» Мехмету Сабри Ширину по прозвищу Макс за помощь в организации штурма укрепленного дома. У арестованных изъяли подробную схему дома, в котором живет Гули, большое количество оружия и боеприпасов.

Зимой свердловские торговцы, выходцы из Азербайджана, присягнули Гули и теперь платят ему дань — определенный процент от своей выручки.