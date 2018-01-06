В 2018 году в России начнется война криминальных авторитетов

22:49 06 января 2018 0

После ареста Шакро Молодого в криминальном мире наметились желающие занять его место Фото: кадр из фильма «Порок на экспорт»

В России в 2018 году ожидаются громкие события в криминальном мире, считают наблюдатели. Это связано с тем, что из колонии выйдут сразу три «вора в законе», а также усилится борьба между криминальными авторитетами.

В 2018 году на свободу выйдут три крупных криминальных авторитета. Речь идет о Бадри Когуашвили (Бадри Кутаисский), Рамаз Дзнеладзе (Рамаз Кутаисский) и Ахмед Домбаев (Ахмед Шалинский), передает Росбалт. Предполагается, что они вряд ли будут претендовать на место «вора в законе № 1», но способны серьезно повлиять на расстановку сил в криминальном мире.

Бадри Когуашвили пользуется огромным авторитетом в мафиозной среде, какого бы «вора в законе» не поддержал Бадри, это тут же значительно увеличит его «вес», отмечает издание. Рамаз Дзнеладзе является верным сторонником лидера кутаисского клана Тариела Ониани (Таро) и может начать активную подготовку к освобождению из колонии в 2019 году Ониани. Таро, в свою очередь, называют бесспорным фаворитом среди желающих занять «трон». Сейчас ему также грозит экстрадиция в Испанию, где он обвиняется в отмывании денег. Ахмед Домбаев считается крайне перспективным «законником», который за время заключения набрал опыт и «вес», и уже из колонии рекомендует гангстеров на места «смотрящих» и «положенцев», сообщают источники.

Тем временем в течение всего 2017 года в криминальном мире стоял вопрос о том, кто станет главным «вором в законе» после ареста Захария Калашникова (Шакро Молодой) в 2016 году. Сам он в качестве преемника оставил «криминального генерала» Василия Христофорова (Вася Воскрес), но есть и другие претенденты. Среди наиболее вероятных авторитетов, намеревающихся побороться за трон, собеседники издания называют Эдуарда Асатряна (Эдик Осетрина) в союзе с Дмитрием Чантурией (Мирон) и Лаша Шушанашвили (Лаша Руставский). Основным жен претендентом же считается Надир Салифов (Лоту Гули), который сейчас активно расширяет свои сферы влияния.

Как писало «URA.RU» ранее, 45-летний Надыр Салифов, недавно освободившийся из колонии в Азербайджане после 22 лет заключения, объявлен в России в федеральный розыск, а также в международный розыск. Гули уже присягнули на верность свердловские торговцы и регулярно платят дань в виде определенного процента от выручки. Он уже взял под полный контроль все рынки Свердловской и Челябинской областей. Также Салифов съездил в Грузию на могилу отца. Власти Грузии закрыли глаза на его визит, хотя въезд в эту страну ему запрещен. После этого Гули вылетел в Турцию, где обосновался на вилле под Стамбулом. Турецкие полицейские уже предотвратили покушение на Гули, которое организовал Намик Джаниев, брат Ровшана Ленкоранского, убитого по приказу Гули. Бригада киллеров во главе с Джаниевым была задержана. Известно, что Джаниев предлагал пять миллионов долларов турецким мафиози за помощь в штурме дома Гули.