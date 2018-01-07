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08 января 2018
07 января 2018
16:29  07 января 2018 6

Уральского призывника нашли мертвым в воинской части

Свердловский полигон., солдаты, военные, пункт боепитания
Незадолго до Нового года его перевели в охранную ротуФото: Владимир Жабриков © URA.RU (архив)

Призывника из Магнитогорска нашли мертвым в душевой воинской части в Пермском крае. По заявлению родственников покойного, он предчувствовал беду.

Двадцатилетний парень проходил срочную службу в поселке Сокол Пермского края и незадолго до Нового года был переведен в роту охраны, сообщает портал «59.ру» со ссылкой на председателя «Союза призывников России» Марселя Хазиева. По словам сестры покойного, в охранную роту его перевели вместе с сослуживцем, который ему угрожал. «Брат звонил, говорил, что ему все нравится, но чувствует: скоро ему конец», — утверждает она.

Молодой человек не был ни с кем в ссоре, утверждает Марсель Хазиев. Причиной трагедии, по его мнению, могло стать то, что в роте охраны повышенные требования, и парень мог не справиться с ответственностью. На месте происшествия работают следователи. По предварительным данным, молодой человек мог сам свести счеты с жизнью. Призывнику оставалось служить еще полгода.

Иван Антонов
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