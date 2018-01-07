Уральского призывника нашли мертвым в воинской части

Призывника из Магнитогорска нашли мертвым в душевой воинской части в Пермском крае. По заявлению родственников покойного, он предчувствовал беду.
Двадцатилетний парень проходил срочную службу в поселке Сокол Пермского края и незадолго до Нового года был переведен в роту охраны, сообщает портал «59.ру» со ссылкой на председателя «Союза призывников России» Марселя Хазиева. По словам сестры покойного, в охранную роту его перевели вместе с сослуживцем, который ему угрожал. «Брат звонил, говорил, что ему все нравится, но чувствует: скоро ему конец», — утверждает она.
Молодой человек не был ни с кем в ссоре, утверждает Марсель Хазиев. Причиной трагедии, по его мнению, могло стать то, что в роте охраны повышенные требования, и парень мог не справиться с ответственностью. На месте происшествия работают следователи. По предварительным данным, молодой человек мог сам свести счеты с жизнью. Призывнику оставалось служить еще полгода.