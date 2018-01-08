Памфилова назвала главу Центра поддержки детей-инвалидов самовыдвиженцем «с чудинкой»

02:22 08 января 2018 0

Элла Памфилова ранее рассказывала о Василие Пугачеве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Центризбирком принял документы для участия в выборах президента России от руководителя Центра поддержки, воспитания, развития творчества, образования и спорта детей-сирот, детей-инвалидов, детей из неблагополучных «Сотвори добро» Василия Пугачева.

Именно он, как пишет RT, является тем самым претендентом, которого ранее упоминала глава ЦИК Элла Памфилова, рассказывая о претендентах «с чудинкой». «Я не хочу давать какие-то характеристики, но есть с чудинкой претенденты. Один заявил, что он непременно должен сегодня сдать документы ровно в 22 часа 22 минуты», — говорила она.

Как рассказал РИА «Новости» сам Пугачев, четыре двойки в сумме дают число 8, которое, по его словам, является счастливым числом для России, ориентиром и надеждой на будущее. Тем не менее, самовыдвиженец опоздал и появился на пороге ЦИКа на две минут позже. Члены комиссии пошли ему навстречу и записали время подачи документов «22.22».

Прием документов на участие в выборах президента в марте 2018 года в порядке самовыдвижения завершен. Из 46 ранее изъявивших желание участвовать в президентской кампании человек документы на рассмотрение подали лишь 15. У кандидатов от партий на эту процедуру есть еще пять дней.