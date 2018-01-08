Житель Челябинска выдвинул кандидатуру на пост президента России

Житель Челябинска Виктор Черепнин выдвинул свою кандидатуру на пост президента России. Документы в Центризбирком были поданы им 7 января, в последний день приема ЦИКом заявок от самовыдвиженцев.
Всего на текущий момент Центризбирком получил 67 заявок. 46 из них намерены идти на выборы в качестве независимых претендентов на высокий пост. Среди них, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, есть кандидатов «с чудинкой»:
«Я не хочу давать какие-то характеристики, но есть с чудинкой претенденты. Один заявил, что он непременно должен сегодня сдать документы ровно в 22 часа 22 минуты», — приводит RT слова Памфиловой.
Ранее, напомним, стало известно, что ЦИК отказал в регистрации на выборы челябинскому бизнесмену Андрею Яцуну. Причиной стало то, что в состав избирательной группы кандидата вошли учащиеся, но названия их образовательных учреждений не были указаны в документах. Выборы президента РФ назначены на 18 марта.