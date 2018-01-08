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09 января 2018
08 января 2018
16:47  08 января 2018 6

«Власть прислушается к народу». Астролог сделала прогноз для России на 2018 год. ВИДЕО

Гадалка и ее карты. Екатеринбург, карты, гадание, будущее, магия, астрал
Год земляной собаки станет периодом консерватизма и накопленийФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Астролог, консультант по китайской астрологии и феншуй Ирина Деникина сделала предсказание для России и мира на 2018 год. В область догадок попали Сирия, США, ЕС, внутриполитическая ситуация в РФ и выборы президента.

Согласно прогнозу, нас ждет «консервативный, стабильный год». «В 2018 году Россия определится со своим финансово-экономическим стилем. Произойдет адаптация народа к тем условиям, в которых он находится», — говорит Деникина в ролике, опубликованном на YouTube-канале «Будущее России» 31 декабря 2017 года. Она уверена, что власть РФ будет прислушиваться к народу и даст послабление в правовом поле. Также год будет способствовать накоплению, а не тратам, заверяет астролог.

Говоря о предстоящих президентских выборах в РФ, астролог полагает, что «шансы Владимира Владимировича Путина стать президентом России достаточно велики. Его гороскоп позволяет сделать это. Главное — его собственное желание».

В отношении внешней политики астролог дала благоприятный прогноз. «Штаты и Россия стоят в одном астрологическом доме. Это хорошо для обоих. США ждут изменения в финансовом секторе. Тот же Евросоюз будет заинтересован одинаково и в России, и в Америке», — говорит она.

Что касается Сирии — война остановлена, но «опасность появления локальных конфликтов сохраняется. Страну ждет период долгого восстановления».

Иван Антонов
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