Астролог, консультант по китайской астрологии и феншуй Ирина Деникина сделала предсказание для России и мира на 2018 год. В область догадок попали Сирия, США, ЕС, внутриполитическая ситуация в РФ и выборы президента.
Согласно прогнозу, нас ждет «консервативный, стабильный год». «В 2018 году Россия определится со своим финансово-экономическим стилем. Произойдет адаптация народа к тем условиям, в которых он находится», — говорит Деникина в ролике, опубликованном на YouTube-канале «Будущее России» 31 декабря 2017 года. Она уверена, что власть РФ будет прислушиваться к народу и даст послабление в правовом поле. Также год будет способствовать накоплению, а не тратам, заверяет астролог.
Говоря о предстоящих президентских выборах в РФ, астролог полагает, что «шансы Владимира Владимировича Путина стать президентом России достаточно велики. Его гороскоп позволяет сделать это. Главное — его собственное желание».
В отношении внешней политики астролог дала благоприятный прогноз. «Штаты и Россия стоят в одном астрологическом доме. Это хорошо для обоих. США ждут изменения в финансовом секторе. Тот же Евросоюз будет заинтересован одинаково и в России, и в Америке», — говорит она.
Что касается Сирии — война остановлена, но «опасность появления локальных конфликтов сохраняется. Страну ждет период долгого восстановления».