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09 января 2018
08 января 2018
16:43  08 января 2018 12

В Челябинске начался сбор подписей за выдвижение Путина в президенты России. ФОТО

Первый пункт заработал в Центральном районе городаФото: источник «URA.RU»
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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В Челябинске начался сбор подписей за выдвижение Владимира Путина в президенты России на мартовских выборах. Первый пункт заработал в Центральном районе 8 января, в понедельник.

Свои подписи в поддержку самовыдвижения действующего главы государства на предстоящих выборах могли поставить все желающие при условии достижения 18 лет и наличия паспорта. 10 января сбор подписей начнется в других городах Челябинской области.

В целом по России подписи начали собирать с 5 января. Всего самовыдвиженцам, каковым является и действующий президент России, нужно набрать 300 тысяч подписей по стране. Заполненные подписные листы должны поступить в Центризбирком не позднее 31 января.

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Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
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