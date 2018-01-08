16:43 08 января 2018 12

Первый пункт заработал в Центральном районе города Фото: источник «URA.RU»

В Челябинске начался сбор подписей за выдвижение Владимира Путина в президенты России на мартовских выборах. Первый пункт заработал в Центральном районе 8 января, в понедельник.

Свои подписи в поддержку самовыдвижения действующего главы государства на предстоящих выборах могли поставить все желающие при условии достижения 18 лет и наличия паспорта. 10 января сбор подписей начнется в других городах Челябинской области.

В целом по России подписи начали собирать с 5 января. Всего самовыдвиженцам, каковым является и действующий президент России, нужно набрать 300 тысяч подписей по стране. Заполненные подписные листы должны поступить в Центризбирком не позднее 31 января.