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18:53  08 января 2018 6

«Пожарные в подъезд попасть не могут!» В Тюмени полыхает 9-этажный дом. ФОТО, ВИДЕО

Новый терминал Пермского аэропорта Большое Савино. Пермь , пожарная машина, аэропорт большое савино, аэропорт пермь
Пожарные эвакуировали больше сотни людей (фото из архива)Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Тюмени вечером в понедельник, 8 января, загорелся жилой 9-этажный дом по улице Ткацкий проезд. По предварительной информации, горит одна из квартир, кровля и пластиковая обшивка здания с первого по седьмой этажи.

Причины пожара уточняются. «URA.RU» не удалось взять оперативный комментарий в региональном управлении МЧС. По данным портала 72.ru, спасатели эвакуировали 130 человек, спасли 25, из которых трое — дети.

В Сети жители окрестных домов обсуждают происшествие: «Какой ужас, живу напротив… Смотрю в окно и ужасаюсь. Надеюсь, все живы», «Этот дом обшивали пластиком что ли?????», «С крыши вниз огонь пошел», «Пожарные в подъезд попасть не могут из-за огня».

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Фото: Yura Krasnov «ВКонтакте»

Иван Антонов
© Служба новостей «URA.RU»
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