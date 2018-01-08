Пожарные эвакуировали больше сотни людей (фото из архива)
В Тюмени вечером в понедельник, 8 января, загорелся жилой 9-этажный дом по улице Ткацкий проезд. По предварительной информации, горит одна из квартир, кровля и пластиковая обшивка здания с первого по седьмой этажи.
Причины пожара уточняются. «URA.RU» не удалось взять оперативный комментарий в региональном управлении МЧС. По данным портала 72.ru, спасатели эвакуировали 130 человек, спасли 25, из которых трое — дети.
В Сети жители окрестных домов обсуждают происшествие: «Какой ужас, живу напротив… Смотрю в окно и ужасаюсь. Надеюсь, все живы», «Этот дом обшивали пластиком что ли?????», «С крыши вниз огонь пошел», «Пожарные в подъезд попасть не могут из-за огня».
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