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09 января 2018
08 января 2018
00:31  09 января 2018 0

Суд признал виновными террористов-любовников. Отношения завязались при подготовке теракта

поцелуи, страсть, любовная пара, прикосновения, объятия, руки в замок, влюбленная пара, поцелуи, объятия, страсть, лежать в посели, пара в кровати
Пара радикалов занималась изготовлением взрывчаткиФото: depositphotos.com © URA.RU

Британский суд признал виновными в подготовке теракта мужчину и женщину, которые познакомились незадолго до отношений и «сотрудничества» на сайте знакомств.

Как пишет Guardian, 36-летний выходец из Судана по имени Мохаммед познакомился в Сети с 33-летней жительницей Лондона Эль-Хассан из-за того, что она работала фармацевтом и обладала необходимыми знаниями для изготовления взрывчатых веществ. При этом, отмечает газета, помимо идеологии, пара разделила «эмоциональную привязанность друг к другу».

Мохаммед и Эль-Хассан постоянно держали друг с другом связь — переписывались и обменивались экстремистскими видеороликами и фотографиями.

В декабре пара была арестована полицией. В их доме правоохранители нашли компоненты для взрывчатки, а также выяснили, что мужчина присягнул на верность запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Свою вину влюбленная пара отрицала, однако суд признал их виновными. Приговор будет вынесен в конце февраля.

Сергей Демин
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