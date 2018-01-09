Британский суд признал виновными в подготовке теракта мужчину и женщину, которые познакомились незадолго до отношений и «сотрудничества» на сайте знакомств.
Как пишет Guardian, 36-летний выходец из Судана по имени Мохаммед познакомился в Сети с 33-летней жительницей Лондона Эль-Хассан из-за того, что она работала фармацевтом и обладала необходимыми знаниями для изготовления взрывчатых веществ. При этом, отмечает газета, помимо идеологии, пара разделила «эмоциональную привязанность друг к другу».
Мохаммед и Эль-Хассан постоянно держали друг с другом связь — переписывались и обменивались экстремистскими видеороликами и фотографиями.
В декабре пара была арестована полицией. В их доме правоохранители нашли компоненты для взрывчатки, а также выяснили, что мужчина присягнул на верность запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
Свою вину влюбленная пара отрицала, однако суд признал их виновными. Приговор будет вынесен в конце февраля.