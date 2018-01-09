08:13 09 января 2018 2

Телеведущая поддерживает теплые отношения с семьей Алена Водонаева, Instagram

Телеведущая, певица и популярный блогер из Тюмени Алена Водонаева преподнесла щедрый подарок своим родителям — квартиру на юге России. Таким образом она поздравила родных с важным событием — те обвенчались осенью 2017 года.

Выбор певицы пал на Краснодарский край, она опубликовала фото из Геленджика. О цене подарка она решила умолчать. По мнению звезды шоу «Дом-2», южный климат будет благотворно влиять на состояние здоровья ее матери, которая в Москве мучается от головных болей и повышенного давления.

«Настало время поделиться маленькой личной радостью и осуществлением мечты моих родителей. Они уже года три хотели квартиру на юге. А этой осенью мама и папа обвенчались, и я подсуетилась с подарком. Геленджик! Встречайте ваших новых соседей в лице нашей семьи!» — написала телеведущая в Instagram. Она также попросила своих подписчиков о помощи в поиске хорошей бригады строителей, которые займутся ремонтом в новой квартире.

Пользователи похвалили Водонаеву за такой подарок и поздравили с новосельем. «Поздравляю тебя и твою семью с переменами в жизни… Это очень классно! Молодцы, что так решили!.. Умница дочь!.. Дом на юге — это здорово!» — прокомментировали поклонники певицы. Большинство подписчиков одобрило выбор квартиры на юге страны, но некоторые удивились, почему она не рассматривала вариант недвижимости на каком-нибудь европейском побережье.

Ранее «URA.RU» передавало, как Водонаева поделилась праздничным настроением в соцсети. На своей странице в Instagram она выложила фото дизайнерской елки, которую украсили флористы.